Холанд утратил свою сумасшедшую результативность

Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд сумел отличиться лишь одним голом в шести последних матчах.

Вчера норвежский футболист не отметился результативными действиями в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против “РБ Лейпциг” (1:1).

Последний раз Холанд забивал в ворота “Арсенала” (3:1) в рамках чемпионата Англии.

Всего же в этом сезоне молодой норвежец забил 32 гола в 31 матче.