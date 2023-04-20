Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал новым рекордсменом Лиги чемпионов.

Норвежский бомбардир забил 13 голов в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв на этой стадии лишь 10 матчей.

Прошлый рекорд принадлежал бывшему форварду “Манчестер Юнайтед” Руду ван Нистелрою, который в первых 10 матчах плей-офф Лиги чемпионов забил 9 голов.

Также Холанд повторил рекорд по голам, которые были забиты в одном сезоне Лиги чемпионов игроками английской Премьер-лиги. На счету норвежца 12 точных ударов. Ровно столько же забивал ван Нистелрой в сезоне-2002/2003.