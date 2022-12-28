Холанд удивил фанатов новым имиджем (фото)

Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд опубликовал фотографию своей новой прически с косичками.

“Режим викинга активирован”, – написал футболист в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 19 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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