Холанд рассказал, что помогло ему получить награду лучшему бомбардиру мира

Эрлинг Холанд, нападающий "Манчестер Сити", выразил благодарность клубу и своей семье за поддержку, которая помогла ему получить звание лучшего бомбардира года по версии газеты France Football.

Он отметил, что благодаря "Манчестер Сити" ему удалось быть самим собой и выразил признательность своей семье и людям, которые его окружают.

"Я нахожусь перед публикой благодаря своему мастерству и хочу дать совет молодым людям – сохранять голод, страстное желание и ощущение, которое это приносит.

Мой успех связан с превосходной командой "Сити" под руководством выдающегося тренера и его штаба. Я помог команде своим великолепным сезоном и очень доволен опытом, который получил", - сказал он.

В прошлом сезоне Холанд сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, в которых записал на свой счет 36 голов и отдал 8 результативных передач.

Кроме того, в 11 играх Лиги чемпионов форвард сборной Норвегии забил 12 мячей и отдал 1 результативную передачу.

В первый сезон с Холандом "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв "Интер" в финале со счетом 1:0, впервые в своей истории.