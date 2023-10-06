Холанд признался, что его мечта в футболе исполнилась

Главный бомбардир “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд вспомнил о том, какие эмоции пережил после победы в Лиге чемпионов УЕФА в предыдущем сезоне.

По словам футболиста, победить в этом турнире было одной из его главных мечт.

"Так много эмоций. Моя одна из самых больших мечт в жизни сбылась. Мечты действительно сбываются, не так ли? Я всегда мечтал об этом, и теперь я это осуществил, и это было потрясающее чувство. Я был так счастлив!

Лучший момент? Всего через 30 секунд после финального свистка судьи. Я не знаю, надеюсь, что я еще в своей жизни смогу испытать такое чувство. Это было самое замечательное чувство, которое я когда-либо испытывал. Это было нереально!

Я приехал в Манчестер, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я это говорил, и вот мы сделали это", - сказал Холанд в интервью The Telegraph.

Напомним, что в прошлом сезоне “горожане” оформили первый в своей истории требл. Они выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии. Все это случилось в первый сезон, когда команда подписала Холанда.