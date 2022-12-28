Холанд принес "Манчестер Сити" победу над "Лидсом"

В матче 17-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде обыграл “Лидс” со счетом 3:1.

Победу “горожанам” принесли дубль Эрлинга Холанда и гол Родри. У хозяев отличился Паскаль Стрейк.

“Манчестер Сити”, набрав 35 очков, вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ. “Лидс” с 15 очками остался на 15-й позиции.

“Лидс” – “Манчестер Сити” - 1:3 (0:1)

Голы: Родри, 45 - 0:1, Холанд, 51 - 0:2, Холанд, 64 - 0:3, Стрейк, 73 - 1:3

“Лидс”: Мелье, Кристенсен (Эйлинг, 65), Купер (Льоренте, 72), Кох, Стрейк, Форшоу (Клих, 65), Рока, Ааронсон (Джаби, 83), Родриго (Гелхардт, 72), Гринвуд, Ньонто.

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Льюис (Жоау Канселу, 68), Стоунз, Аканджи, Аке, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Грилиш (Фоден, 73), Марез (Палмер, 88), Холанд.

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