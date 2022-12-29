Холанд превзошел достижение своего отца в Англии

Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд забил два мяча в игре чемпионата Англии с “Лидсом” (3:1) и обогнал своего отца Альфа-Инге Холанда по результативности в Англии.

В этом матче Холанд забил свои 19 и 20 голы в текущем сезоне. Отец футболиста забил 18 голов в 181 матче за “Манчестер Сити", “Лидс” и “Ноттингем Форест”.

Интересно, что Эрлинг сыграл в АПЛ лишь 14 матчей.

В данный момент “Манчестер Сити” располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 35 баллов после 15 туров.