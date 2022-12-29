Холанд превзошел достижение своего отца в Англии
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Манчестер Сити/Автор неизвестен
Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд забил два мяча в игре чемпионата Англии с “Лидсом” (3:1) и обогнал своего отца Альфа-Инге Холанда по результативности в Англии.
В этом матче Холанд забил свои 19 и 20 голы в текущем сезоне. Отец футболиста забил 18 голов в 181 матче за “Манчестер Сити", “Лидс” и “Ноттингем Форест”.
Интересно, что Эрлинг сыграл в АПЛ лишь 14 матчей.
В данный момент “Манчестер Сити” располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 35 баллов после 15 туров.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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