Холанд превзошел достижение Роналду в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 11:55
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд опередил экс-форварда “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду по числу хет-триков в чемпионате Англии.
Норвежец забил три мяча в матче 21-го тура Премьер-лиги против “Вулверхэмптона” (3:0) и на его счету стало четыре хет-трика в АПЛ. Для этого форварду пришлось провести 19 матчей. Роналду сделал три хет-трика в 236 поединках.
В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 25 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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