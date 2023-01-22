Главная Новости Холанд превзошел достижение Роналду в АПЛ

Холанд превзошел достижение Роналду в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 11:55
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд опередил экс-форварда “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду по числу хет-триков в чемпионате Англии.

Норвежец забил три мяча в матче 21-го тура Премьер-лиги против “Вулверхэмптона” (3:0) и на его счету стало четыре хет-трика в АПЛ. Для этого форварду пришлось провести 19 матчей. Роналду сделал три хет-трика в 236 поединках.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 25 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: "Интер" собирается переманить игрока "Ромы".

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 11:15 Хет-трик Холанда принес "Манчестер Сити" крупную победу в АПЛ
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола 20 янв 2023, 16:42 "Ювентус" лишен 15 очков в Серии А
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен Новости футбола 20 янв 2023, 16:31 "Бавария" упустила победу над "РБ Лейпциг"
Кубок Испании Новости футбола 20 янв 2023, 12:30 "Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/4 финала Кубка Испании
Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола 20 янв 2023, 12:15 "Арсенал" купил полузащитника сборной Бельгии
Фото: твиттер Атлетико/Автор неизвестен Новости футбола 20 янв 2023, 09:06 “Атлетико” подписал Депая (фото)
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:15 "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Монако" Новости футбола Сегодня, 11:55 Холанд превзошел достижение Роналду в АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:41 Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом выиграла у "Аугсбурга" Новости футбола Сегодня, 11:20 "Жирона" Цыганкова проиграла в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 11:15 Хет-трик Холанда принес "Манчестер Сити" крупную победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:41 "Интер" собирается переманить игрока "Ромы" Новости футбола Сегодня, 05:28 Арсенал покупает 22-летнего защитника сборной Польши Новости футбола Сегодня, 05:15 Наставник "Челси" высказался об активности клуба на трансферном рынке Новости футбола Сегодня, 04:51 "Реал" отдалился от трансфера Мбаппе Новости футбола Сегодня, 04:28 Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, хочет, чтобы он сел в тюрьму
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Ювентус - Аталанта прогноз и ставка на матч Серии А 22 января 2023 года Футбол 23 янв 2023 Болонья - Кремонезе прогноз и ставка на матч Серии А 23 января 2023 года Футбол 23 янв 2023 Интер - Эмполи прогноз и ставка на матч Серии А 23 января 2023 года