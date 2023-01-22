Холанд превзошел достижение Роналду в АПЛ

Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд опередил экс-форварда “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду по числу хет-триков в чемпионате Англии.

Норвежец забил три мяча в матче 21-го тура Премьер-лиги против “Вулверхэмптона” (3:0) и на его счету стало четыре хет-трика в АПЛ. Для этого форварду пришлось провести 19 матчей. Роналду сделал три хет-трика в 236 поединках.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 25 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: "Интер" собирается переманить игрока "Ромы".