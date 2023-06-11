Холанд повторил впечатляющий рекорд Роналду

Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд повторил достижение бывшего нападающего “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду, сообщает Squawka.

Холанд за один сезон стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров, а также был признан лучшим игроком года по версии ассоциации английских футбольных журналистов. В сезоне-2007/2008 такого же достижения добился Роналду.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 53 матча во всех турнирах, забил 52 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.