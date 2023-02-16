Холанд повторил рекорд Агуэро в АПЛ

В матче 12-го тура АПЛ “Манчестер Сити” на выезде уверенно победил “Арсенал” (3:1).

Последний мяч “горожан” в этой встрече забил форвард Эрлин Холанд.

Для норвежца в этом сезоне АПЛ это было 26-е взятие ворот. По этому показателю молодой талант повторил рекорд клуба сезона 2014/15.

Тогда на протяжении турнира ровно столько же забил Серхио Агуэро. Нет сомнений, что норвежец превзойдет результат аргентинца, ведь до окончания турнира остается еще 15 игр.