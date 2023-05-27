Холанд получил очередное признание в Англии
Новости футбола Сегодня, 09:31
Фото: твиттер Ман Сити
22-летний нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд был признан лучшим молодым игроком сезона в Премьер-лиге Англии.
В этом сезоне норвежец установил новый рекорд результативности, забив 36 голов, и превзойдя предыдущий рекорд, который держался уже более 30 лет.
В этом розыгрыше АПЛ “Сити” осталось провести матч против “Брентфорда”, в котором Холанд может улучшить свой показатель, если появится на поле.
Стоит отметить, что это дебютный сезон Холанна в составе английского клуба.
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