Холанд получил очередное признание в Англии

22-летний нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд был признан лучшим молодым игроком сезона в Премьер-лиге Англии.

В этом сезоне норвежец установил новый рекорд результативности, забив 36 голов, и превзойдя предыдущий рекорд, который держался уже более 30 лет.

В этом розыгрыше АПЛ “Сити” осталось провести матч против “Брентфорда”, в котором Холанд может улучшить свой показатель, если появится на поле.

Стоит отметить, что это дебютный сезон Холанна в составе английского клуба.