Холанд побил рекорды Роналду и Суареса
Новости футбола Сегодня, 03:33
Фото: твиттер Манчестер Сити
Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд сумел превзойти рекорды звездных бомбардиров Криштиану Роналду и Луиса Суареса.
Речь идет о количестве мячей, забитых за один сезон в АПЛ.
В текущем розыгрыше чемпионата Англии на счету норвежца 32 мяча. Он повторил достижение Мохамеда Салаха в сезоне-2017/18, который забил столько же, но по итогам всего первенства.
Роналду и Суарес ранее забивали не более 31 гола в Премьер-лиге в одном сезоне.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:09 "Реал" победил аутсайдера Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 17:01 ПСЖ уверенно обыграл конкурента за чемпионство в Лиге 1
Новости футбола Вчера, 15:19 "Манчестер Сити" уверенно победил в матче АПЛ
Новости футбола Вчера, 12:24 Мудрик не спас "Челси" от поражения в матче с "Брайтоном" Де Дзерби
Новости футбола Вчера, 11:25 "Бавария" не смогла обыграть аутсайдера Бундеслиги
Новости футбола Вчера, 08:08 10 голов: "Металлист" и "Верес" выдали невероятную феерию
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:48 "Интер" проявляет интерес к трём защитникам "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 04:19 Месси может повлиять на судьбу капитана "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 04:00 Месси повторил достижение Роналду Новости футбола Сегодня, 03:33 Холанд побил рекорды Роналду и Суареса Новости футбола Сегодня, 03:19 Мбаппе установил новый исторический рекорд в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 03:00 Гвардиола рассказал о самом важном матче сезона в АПЛ Новости футбола Вчера, 17:16 Месси повторил многолетний рекорд Роналду Новости футбола Вчера, 17:09 "Реал" победил аутсайдера Ла Лиги Новости футбола Вчера, 17:05 "Интер" проиграл команде Берлускони в Серии А Новости футбола Вчера, 17:01 ПСЖ уверенно обыграл конкурента за чемпионство в Лиге 1
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Ювентус 16 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Удинезе 16 апреля 2023 года Футбол 17 апр 2023 Прогноз на матч Сельта - Мальорка 17 апреля 2023 года Футбол 17 апр 2023 Прогноз на матч Лидс - Ливерпуль 17 апреля 2023 года Футбол 18 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Реал Мадрид 18 апреля 2023 года Футбол 18 апр 2023 Прогноз на матч Наполи - Милан 18 апреля 2023 года