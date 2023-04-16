Холанд побил рекорды Роналду и Суареса

‍ Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд сумел превзойти рекорды звездных бомбардиров Криштиану Роналду и Луиса Суареса.

Речь идет о количестве мячей, забитых за один сезон в АПЛ.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии на счету норвежца 32 мяча. Он повторил достижение Мохамеда Салаха в сезоне-2017/18, который забил столько же, но по итогам всего первенства.

Роналду и Суарес ранее забивали не более 31 гола в Премьер-лиге в одном сезоне.