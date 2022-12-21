Холанд отреагировал на постоянные сравнения с Мбаппе

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отреагировал на то, что его постоянно сравнивают с нападающим “ПСЖ” Килианом Мбаппе.

Эксперты по всему миру сходятся во мнении, что именно эти два игрока способны стать новыми “Месси” и “Роналду” в обозримом будущем.

По словам норвежца, его соперничество с Мбаппе может быть положительным моментом.

“Несмотря на это, я никогда не буду сравнивать себя с другими игроками”, – сказал Холанд.

Напомним, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, в то время как Холанд участия в турнире не принимал.