Холанд оформил больше хет-триков, чем все остальные игроки АПЛ вместе взятые

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил три гола в матче 1/4 финала Кубка Англии против "Бернли" (6:0).

В текущем сезоне во всех турнирах он сделал уже шесть хет-триков, что больше, чем у всех остальных игроков АПЛ вместе взятых (5).

Один хет-трик в этом сезоне был оформлен Мохамедом Салахом ("Ливерпуль"), Айвеном Тоуни ("Брентфорд"), Сон Хын Мином ("Тоттенхэмом"), Филом Фоденом ("Манчестер Сити") и Леандро Троссардом ("Арсенал").