Холанд не поможет сборной Норвегии в матчах отбора Евро-2024

Нападающий “Манчестер Сити” и сборной Норвегии Эрлинг Холанд выбыл из строя из-за травмы, сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации.

Футболист получил повреждение паховой мышцы. В связи с этим он покинул расположение национальной сборной и вернулся в клуб.

Таким образом, форвард не поможет сборной Норвегии в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборных Испании (25 марта) и Грузии (28 марта).

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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