Холанд не хотел уходить с поля после пента-трика в ворота "РБ Лейпциг"

Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд поделился эмоциями после пента-трика в матче Лиги чемпионов с “РБ Лейпциг" (7:0).

По словам норвежского футболиста, у него есть суперсила – забивать голы.

"Наша команда отлично умеет забирать мяч, нам нужно делать это чаще. Нам нужно чаще использовать прессинг, благодаря чему у парней будет больше пространства для игры.

Что касается моей замены, то я сказал тренеру, хотел бы оформить двойной хет-трик (гекса-трик), но что я могу поделать?", - отметил он.

Напомним, что Холанда заменили в середине второго тайма.