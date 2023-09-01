EN EN NG NG
Главная Новости Холанд назвал самую важную вещь в мире

Холанд назвал самую важную вещь в мире

Новости футбола Сегодня, 03:23
Холанд назвал самую важную вещь в мире Фото: твиттер Ман Сити

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал журналистам о том, что считает самой важной вещью в мире.

Один из лучших футболистов современности заявил, что такой вещью он считает здоровый сон.

“Для хорошего сна мне помогают синие очки, которые блокируют все сигналы в спальне. Я обычно ношу их в течение трех часов перед сном” – рассказал в интервью подкасту Impaulsive.

На этой неделе Холанду вручили награду лучшего игрока года в английской Премьер-лиге по итогам минувшего сезона.

Кроме того, молодого норвежского футболиста также объявили лучшим игроком сезона-2022/2023 и по версии УЕФА.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. До этого он защищал цвета дортмундской “Боруссии”.

Его контракт с английским клубом рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 52 гола и сделал девять результативных передач.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Премьер-лига Англия
Популярные новости
Сборная Аргентины объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2026: есть ли там Месси Новости футбола Сегодня, 03:04 Сборная Аргентины объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2026: есть ли там Месси
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: ОНЛАЙН Новости футбола Вчера, 12:51 Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: все результаты
Рома объявила о переходе звездного нападающего Новости футбола Вчера, 08:50 Рома объявила о переходе звездного нападающего
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола 30 авг 2023, 17:12 Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
Интер купил топового защитника Новости футбола 30 авг 2023, 16:34 Интер купил топового защитника
Звезду Барселоны хотят видеть у себя два клуба из Лондона Новости футбола 30 авг 2023, 06:00 Звезду Барселоны хотят видеть у себя два клуба из Лондона
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:23 Холанд назвал самую важную вещь в мире Новости футбола Сегодня, 02:48 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура Новости футбола Вчера, 17:56 Известны все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА Новости футбола Вчера, 17:04 Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы УЕФА Новости футбола Вчера, 16:36 Ливерпуль может продать Салаха за 175 млн евро Новости футбола Вчера, 15:30 Сборная Англии назвала состав на матчи с Украиной и Шотландией Новости футбола Вчера, 15:00 Месси, Ди Мария и Лаутаро вызваны в сборную Аргентины на ближайшие матчи Новости футбола Вчера, 14:30 Назван состав сборной Франции на матчи с Ирландией и Германией Новости футбола Вчера, 14:00 Манчестер Юнайтед близок к трансферу защитника сборной Испании Новости футбола Вчера, 13:33 100-миллионый новичок Реала Беллингем получил первую награду в клубе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Д - Хайденхайм 1 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лутон Таун - Вест Хэм 1 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Альмерия - Сельта 1 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Бёрнли - Тоттенхэм 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Фулхэм 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Челси - Ноттингем Форест 2 сентября 2023 года