Холанд назвал самую важную вещь в мире

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал журналистам о том, что считает самой важной вещью в мире.

Один из лучших футболистов современности заявил, что такой вещью он считает здоровый сон.

“Для хорошего сна мне помогают синие очки, которые блокируют все сигналы в спальне. Я обычно ношу их в течение трех часов перед сном” – рассказал в интервью подкасту Impaulsive.

На этой неделе Холанду вручили награду лучшего игрока года в английской Премьер-лиге по итогам минувшего сезона.

Кроме того, молодого норвежского футболиста также объявили лучшим игроком сезона-2022/2023 и по версии УЕФА.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. До этого он защищал цвета дортмундской “Боруссии”.

Его контракт с английским клубом рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 52 гола и сделал девять результативных передач.