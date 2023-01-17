Холанд назвал самое главное для него в жизни

Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд заявил, что самым важным для него является стабильный сон.

“Я очень сосредоточен на сне. Наверное, это самое важное для меня. Сна не бывает много. Поэтому он должен быть хорошим”, - приводит слова Холанда GQ.

Также форвард рассказал, что он отключает Wi-Fi на ночь.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 24 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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