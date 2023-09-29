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Холанд может перейти в другой европейский гранд

Новости футбола Сегодня, 00:03
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Холанд может перейти в другой европейский гранд Холанд может перейти в другой европейский гранд

По информации от El Chiringuito, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд уже в скором времени может сменить клубную прописку.

По данным источника, форвард сборной Норвегии продолжить свою карьеру в "ПСЖ".

Если форвард Килиан Мбаппе не продлит свой контракт, тогда руководство парижского клуба займется переходом Холанда. Источник отмечает, что "ПСЖ" уже обратился к агенту 23-летнего норвежца, чтобы узнать его планы на будущее.

Эрлинг Холанд перебрался в "Манчестер Сити" в 2022 году, а его соглашение рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах в различных турнирах, забив 52 гола и сделав девять ассистов. Он стал лучшим бомбардиром команды во всех турнирах, побив сразу несколько “вечных” рекордов как для клуба, так для различных соревнований.

Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Если соглашение с ним не продлят, то уже зимой он сможет подписать предварительное соглашение с любым из клубов, а летом бесплатно покинуть французскую команду.

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