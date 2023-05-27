Холанд интересно высказался о Месси и Роналду

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сказал о том, какие качества выделяет у звезд мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

По словам норвежца, он взял бы правую ногу у португальца, а не левую у аргентинца.

Холанд отметил, что у него неплохая левая нога, но он предпочел бы выбрать правую ногу Роналду.

В текущем розыгрыше АПЛ норвежец забил 36 голов и отдал 8 голевых передач в 35 матчах.