Холанд, Гризман и не только. Кто претендует на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

В УЕФА назвали имена четверых футболистов, которые будут претендовать на награду лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список попали следующие игроки:

Букайо Сака, вингер "Арсенала". На его счету один гол и результативная передача в матче против "Севильи" (2:0).

Родриго, вингер "Реала". На его счету результативный удар и голевая передача в матче против "Браги" (3:0).

Антуан Гризманн, форвард "Атлетико". Игрок сборной Франции записал на свой счет дубль в матче против "Селтика" (6:0).

Эрлинг Холанд, форвард "Манчестер Сити". Норвежский бомбардир оформил дубль в матче против "Янг Бойз" (3:0).

Традиционно лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов выбирают путем голосования, которое должно завершиться сегодня.

Напомним, что по итогам четырех туров группового этапа Лиги чемпионов стали известны восемь участников плей-офф.