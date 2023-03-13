"Хоккейная" победа "Баварии", потеря Дортмунда, успех "РБ Лейпциг": результаты 24-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Германии. Стоит выделить победу “Баварии” над “Аугсбургом” со счетом 5:3, крупную победу “РБ Лейпциг” над менхенгладбахской “Боруссией”, а также ничью дортмундской “Боруссии” в дерби с “Шальке”.

“Бавария” - “Аугсбург” - 5:3 (4:1)

Голы: Бериша, 3 - 0:1,Канселу, 15 - 1:1, Павар, 19 - 2:1, Павар, 35 - 3:1, Сане, 45 - 4:1, Бериша, 60 - 4:2, Дэвис, 74 - 5:2, Кардона, 90+3 - 5:3

“РБ Лейпциг” - “Боруссия” Менхенгладбах - 3:0 (0:0)

Голы: Вернер, 57 - 1:0, Форсберг, 71 (с пенальти) - 2:0, Гвардиол, 80 - 3:0

“Шальке” – “Боруссия” Д - 2:2 (0:1)

Голы: Шлоттенберг, 38 - 0:1, Бюльтер, 50 - 1:1, Геррейру, 60 - 1:2, Караман, 79 - 2:2

“Вердер” – “Байер” - 2:3 (1:1)

Голы: Дукш, 30 - 0:1, Баккер, 34 - 1:1, Фримпонг, 56 - 1:2, Гложек, 83 - 1:3, Фюллькруг, 86 (с пенальти) - 2:3

“Фрайбург” – “Хоффенхайм” - 2:1 (0:1)

Голы: Эггештайн, 5 - 1:0, Штиллер, 48 - 1:1, Доан, 89 - 2:1

“Кельн” – “Бохум” - 0:2 (0:1)

Голы: Штегер, 9 (с пенальти) - 0:1, Машович, 76 - 0:2

“Вольфсбург” – “Унион” - 1:1 (0:0)

Голы: Юранович, 72 (с пенальти) - 0:1, Виммер, 84 - 1:1

“Айнтрахт” – “Штутгарт” - 1:1 (0:0)

Голы: Роде, 55 - 1:0, Мвумпа, 75 - 1:1

“Герта” – “Майнц” - 1:1 (1:0)

Голы: Нганкам, 18 (с пенальти) - 1:0, Ажорк, 57 - 1:1

Положение команд: "Бавария" - 52, "Боруссия" Д - 50, "РБ Лейпциг", "Унион", "Фрайбург" - 45, "Айнтрахт" - 40, "Майнц" - 36, "Вольфсбург" - 35, "Байер" - 34, "Боруссия" М, "Вердер" - 30, "Кельн", "Аугсбург" - 27, "Бохум" - 22, "Герта" - 21, "Штутгарт", "Шальке" - 20, "Хоффенхайм" - 19.

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