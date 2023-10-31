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Хокейную сборную России включили в программу Олимпиады-2026

Новости хоккея Вчера, 14:50
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Хокейную сборную России включили в программу Олимпиады-2026 Хокейную сборную России включили в программу Олимпиады-2026

Хоккейную сборную России предварительно допустили до Зимних Олимпийских игр-2026, как сообщили на сайте Международной федерации хоккея.

Сборную России добавили в группу C на предварительной стадии, но IIHF отметила, что это всего лишь теоретическая позиция, если решат вернуть команду в программу чемпионата. Россия лишилась права участия в международных соревнованиях из-за полномасштабной войны против Украины. Ее дисквалифицировали до конца 2024 года.

Если примут решение допустить Россию к Олимпиаде-2026, то на финальном турнире она сыграет с командой США и еще двумя странами, прошедшими квалификационный отбор. Также Беларусь включили в финал олимпийской квалификации по тому же принципу.

Квалификация на Олимпиаду-2026 будет состоять из трех предварительных этапов и финального раунда, который определит трех участников турнира в Италии. Сборные будут разделены в квалификации согласно рейтингу Международной федерации хоккея.

Зимние Олимпийские игры-2026, как обычно, состоятся через два года после летней Олимпиады-2024 в Париже. Зимние соревнования четырехлетия примет итальянский Милан с 6 по 22 февраля 2026 года.

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