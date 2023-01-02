"Хоффенхайм" усилился известным датским нападающим
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: твиттер "Хоффенхайма"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Хоффенхайма" на официальном сайте объявила о переходе датского нападающего “Ниццы” Каспера Дольберга.
Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.
25-летний Дольберг выступал за “Ниццу” с 2019 года. Всего он провел за клуб 85 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал семь результативных передач. Ранее играл за “Силькеборг”, “Аякс” и “Севилью”. За сборную Дании сыграл 40 матчей и забил 11 голов.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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