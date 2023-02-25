Хет-трик Роналду принес "Аль-Насру" крупную победу в чемпионате Саудовской Аравии

В матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на выезде разгромил “Дамак” со счетом 3:0.

Победу гостям принес Криштиану Роналду, который сделал хет-трик.

“Аль-Наср”, набрав 43 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Саудовской Аравии. “Дамак” с 22 очками остался на седьмой позиции.

“Дамак” – “Аль-Наср” - 0:3 (0:3)

Голы: Роналду, 18 (с пенальти) - 0:1, Роналду, 23 - 0:2, Роналду, 44 - 0:3

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Маду (Аль-Авджами, 65), Аль-Амри, Конан, Луис Густаво, Аль-Наджи (Аль-Сулайхим, 68), Аль-Хайбари (Аль-Хассан, 65), Яхья (Машарипов, 46), Роналду, Гариб (Маран, 83).

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