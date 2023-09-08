Хет-трик Мораты помог Испании разгромить Грузию

Испания отправилась в гости на матч квалификации Чемпионата Европы против Грузии.

Для Испании это третий матч отбора, Грузия проводила четвертую встречу. Испанцы занимали предпоследнее место в турнирной таблице, поэтому сегодня требовалась победа. И они сразу принялись за дело. В первом тайме подопечные Де ла Фуенты забили сразу четыре гола. Альваро Мората отметился дублем, гол забил Дани Ольмо и автогол Квирквелии решили судьбу матча еще за первую половину.

На старте второго тайма Грузия отквитала один мяч. Однако это не сильно повлияло на общий результат. Испания в ответ забила еще трижды. Следует отметить, что одним мячом отличился 16-летний дебютант национальной сборной Ламин Ямал.

Квалификация на Чемпионат Европы 2024

Грузия – Испания – 1:7

Голы: 0:1 - 22 Мората, 0:2 - 27 квирквелия, 0:3 - 38 Ольмо, 0:4 - 40 Мората, 1:4 - 49 Чакветадзе, 1:5 - 66 Мората, 1:6 - 68 Уильямс , 1:7 - 74 Ямал