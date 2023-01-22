Главная Новости Хет-трик Холанда принес "Манчестер Сити" крупную победу в АПЛ

Хет-трик Холанда принес "Манчестер Сити" крупную победу в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 11:15
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле разгромил “Вулверхэмптон” со счетом 3:0.

Победу “горожанам” принес Эрлинг Холанд, который сделал хет-трик.

“Манчестер Сити”, набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вулверхэмптон” с 17 очками остался на 17-й позиции.

“Манчестер Сити” – “Вулверхэмптон” - 3:0 (1:0)
Голы: Холанд, 40 - 1:0, Холанд, 50 (с пенальти) - 2:0, Холанд, 54 - 3:0

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Аканджи, Льюис (Аке, 46), Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Грилиш, Родри (Филлипс, 77), Марез (Палмер, 81), Холанд (Альварес, 61).

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду, Коллинз, Килмен, Буэно (Аит-Нури, 81), Лемина (Поденсе, 67), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Хименес (Матеус Кунья, 46), Траоре (Сарабия, 46), Хван Хи Чхан (Моутинью, 46).

Не пропустите: "Реал" отдалился от трансфера Мбаппе.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола 20 янв 2023, 16:42 "Ювентус" лишен 15 очков в Серии А
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен Новости футбола 20 янв 2023, 16:31 "Бавария" упустила победу над "РБ Лейпциг"
Кубок Испании Новости футбола 20 янв 2023, 12:30 "Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/4 финала Кубка Испании
Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола 20 янв 2023, 12:15 "Арсенал" купил полузащитника сборной Бельгии
Фото: твиттер Атлетико/Автор неизвестен Новости футбола 20 янв 2023, 09:06 “Атлетико” подписал Депая (фото)
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола 19 янв 2023, 17:03 "Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:15 "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Монако" Новости футбола Сегодня, 11:55 Холанд превзошел достижение Роналду в АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:41 Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом выиграла у "Аугсбурга" Новости футбола Сегодня, 11:20 "Жирона" Цыганкова проиграла в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 11:15 Хет-трик Холанда принес "Манчестер Сити" крупную победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:41 "Интер" собирается переманить игрока "Ромы" Новости футбола Сегодня, 05:28 Арсенал покупает 22-летнего защитника сборной Польши Новости футбола Сегодня, 05:15 Наставник "Челси" высказался об активности клуба на трансферном рынке Новости футбола Сегодня, 04:51 "Реал" отдалился от трансфера Мбаппе Новости футбола Сегодня, 04:28 Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, хочет, чтобы он сел в тюрьму
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Ювентус - Аталанта прогноз и ставка на матч Серии А 22 января 2023 года Футбол 23 янв 2023 Болонья - Кремонезе прогноз и ставка на матч Серии А 23 января 2023 года Футбол 23 янв 2023 Интер - Эмполи прогноз и ставка на матч Серии А 23 января 2023 года