Хет-трик Холанда принес "Манчестер Сити" крупную победу в АПЛ

В матче 21-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле разгромил “Вулверхэмптон” со счетом 3:0.

Победу “горожанам” принес Эрлинг Холанд, который сделал хет-трик.

“Манчестер Сити”, набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вулверхэмптон” с 17 очками остался на 17-й позиции.

“Манчестер Сити” – “Вулверхэмптон” - 3:0 (1:0)

Голы: Холанд, 40 - 1:0, Холанд, 50 (с пенальти) - 2:0, Холанд, 54 - 3:0

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Аканджи, Льюис (Аке, 46), Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Грилиш, Родри (Филлипс, 77), Марез (Палмер, 81), Холанд (Альварес, 61).

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду, Коллинз, Килмен, Буэно (Аит-Нури, 81), Лемина (Поденсе, 67), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Хименес (Матеус Кунья, 46), Траоре (Сарабия, 46), Хван Хи Чхан (Моутинью, 46).

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