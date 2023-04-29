Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги

В матче 32-го тура чемпионата Испании “Реал” на своем поле обыграл “Альмерию” со счетом 4:2.

Победу королевскому клубу принесли хет-трик Карима Бензема и гол Родриго Гоэса. У гостей отличились Лазаро Винисиус и Лукас Робертоне.

“Реал”, набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Альмерия” с 33 очками осталась на 15-й позиции.

“Реал” – “Альмерия” - 4:2 (3:1)

Голы: Бензема, 5 - 1:0, Бензема, 17 - 2:0, Бензема, 42 (с пенальти) - 3:0, Лазаро, 45 - 3:1, Родриго, 47 - 4:1, Робертоне, 61 - 4:2

“Реал”: Куртуа, Рюдигер, Милитао, Камавинга, Кроос (Начо, 72), Себальос, Тчуамени, Васкес, Винисиус Жуниор (Карвахаль, 82), Родриго (Асенсио, 72), Бензема.

“Альмерия”: Фернандо, Мендес, Эли, Чуми, Акьеме (Мелеро, 75), Пучмаль (Эгуарас, 57), Портильо, де ла Ос (Робертоне, 57), Саму Кошта (Сентельес, 75), Лазаро, Рамазани (Суарес, 64).

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