Хет-трик 18-летнего Фергюсона помог Брайтону победить Ньюкасл

Брайтон принимал Ньюкасл Юнайтед на своем поле в четвертом туре АПЛ.

Старт сезона от Брайтона получился довольно хорошим. В стартовых трех турах команда Де Дзерби одержала две разгромные победы и однажды уступила. Ньюкасл, в свою очередь, имеет только одну победу и два поражения в трех матчах. Именно хозяева поля сегодня открыли счет. На 27-й минуте Эван Фергюсон вывел Брайтона вперед. Первая половина встречи завершилась минимальным преимуществом "чаек".

Во втором тайме 18-летний Эван Фергюсон забил еще два гола. Сначала на 65-й минуте он удвоил преимущество Брайтона, а спустя еще пять минут оформил хет-трик. Ньюкасл смог ответить только одним забитым голом, в компенсированное время отличился Каллум Уилсон.

АПЛ. Четвертый тур



"Брайтон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 3:1

Голы: 1:0 - 27 Фергюсон, 2:0 - 65 Фергюсон, 3:0 - 70 Фергюсон, 3:1 - 90+2 Уилсон