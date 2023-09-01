Хет-три Митровича приносит Аль-Хилалу победу над Аль-Иттихадом Бензема

В пятом туре Профессиональной лиги Саудовской Аравии прошел центральный поединок. В матче сошлись Аль-Иттихад и Аль-Хиляль. Игра прошла в Джидде на стадионе Принца Абдулы Аль-Файсала.

После первого тайма хозяева поля уверенно вели со счётом 3:1. На гол Митровича Аль-Иттихад ответил тремя забитыми от Ромариньо, Бензема и Хамдаллы. Однако уже во второй половине встречи Митрович через пять минут оформил дубль и сравнял счет. Победу Аль-Хилялю принес полузащитник Аль-Давсари.

Также сегодня прошли еще три матча пятого тура:

Аль-Таи - Абха 1:0

Аль-Фейха - Аль-Райед 0:0

Аль-Рияд - Аль-Ахдуд 0:1

Аль-Иттихад - Аль-Хиляль - 3:4 (3:1, 0:3)

Голы: 1:0 - 16 Ромариньо, 1:1 - 20 Митрович, 2:1 - 38 Бензема, 3:1 - 45+8 Хамдаллы, 2:3 - 60 Митрович, 3:3 - 65 Митрович, 3:4 - 71 Аль-Давсари.