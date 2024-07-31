Here we go! ПСЖ закрывает сделку о покупке вундеркинда Бенфики

ПСЖ закрывает сделку о покупке вундеркинда Бенфики Жоау Невеша, о чем сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

60 млн евро будет заплачено в качестве фиксированной стоимости, еще 10 млн евро - дополнительных услуг. Кроме того, в рамках сделки Ренату Саншеш перейдет в Бенфику на правах аренды.

Невеш собирается отправиться в Париж на медосмотр на этой неделе. В случае успеха, о переходе объявят официально.

В команде Луиса Энрике португальский хавбек заменит Мануэля Угарте, который близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

19-летний Невеш – воспитанник Бенфики. Несмотря на юный возраст, он уже успел сыграть за родной клуб 75 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста.