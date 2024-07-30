Here we go! Полузащитник сборной Германии переходит в Дортмунд

Боруссия Дортмунд находится в шаге от того, чтобы окончательно оформить свой третий трансфер этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, желто-черные окончательно договорились о переходе центрального полузащитника Брайтона и сборной Германии Паскаля Гросса.

За переход 33-летнего футболиста Боруссия Дортмунд заплатит 7 миллионов евро + бонусы. Гросс подпишет с финалистами Лиги чемпионов-2023/24 контракт на два года.

Гросс выступал за Брайтон с лета 2017 года, а его предыдущим клубом был Ингольштадт. В общей сложности он сыграл 228 матчей в Премьер-лиге, в которых отличился 32 голами и 52 ассистами.

Ранее Боруссия Дортмунд уже усилила состав центральном защитником Вальдемаром Антоном и нападающим Серу Гирасси. Оба футболиста перешли из Штутгарта.