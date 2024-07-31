HERE WE GO. Лучший нападающий Ла Лиги переходит в Рому

Трансферная сага вокруг лучшего нападающего Ла Лиги, Артема Довбыка, уже точно завершилась. Украинец выбрал новый клуб.

Как сообщил Фабрицио Романо, футболист выбрал Рому, устная договоренность между клубами уже есть. Уточняются окончательные детали по 34-х миллионному соглашению и приложениям. Довбик хотел только в Рому и готов подписать пятилетний контракт. Завтра футболист прилетит в Рим.

Напомним, мы недавно писали, что Рома не соответствует финансовым требованиям Жироны. Римляне готовы предложить 30 миллионов евро чистыми и пять миллионов евро бонусами, тогда как каталонский клуб требует 35 миллионов евро и пять миллионов евро бонусами.

Довбиком также интересовался мадридский Атлетико, но представитель украинца Алексей Люндовский в комментарии украинским СМИ сообщил, что «кольчонерос» не предоставили хороших финансовых условий.