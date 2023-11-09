Хейлунд стал лучшим бомбардиром МЮ в этом сезоне, но есть один нюанс

Форвард “Манчестер Юнайтед” Расмус Хейлунд возглавил гонку бомбардиров английского клуба в текущем сезоне.

Вчера датский футболист оформил дубль в ворота “Копенгагена” в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. К слову, старания форварда не помогли и его команда проиграла со счетом 3:4.

Интересно, что для Хейлунда эти голы стали четвертым и пятым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и он является лучшим бомбардиром команды не только в этом турнире, но и в целом. Однако самое интересное в том, что молодой талант еще не забил ни одного гола в матчах английской Премьер-лиги.

После поражения "Манчестер Юнайтед" от "Копенгагена" Хейлунд заявил, что такой результат был связан с удалением Маркуса Рэшфорда в первом тайме.

Хейлунд отметил, что до удаления команда хорошо контролировала игру. Однако после этого инцидента состав "МЮ" сократился на одного игрока, что изменило ход матча.

Нападающий также подчеркнул, что вера и поддержка зрителей помогли "Копенгагену" сохранить преимущество.