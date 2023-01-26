Хави высоко отозвался о вингере Дембеле

Наставник “Барселоны” Хави доволен тем, как себя проявляет вингер команды Усман Дембеле.

Вчера француз отметился решающим мячом в матче 1/4 финала Кубка Испании с “Реал Сосьедадом” (1:0),

По словам испанского тренера, Дембеле сыграл очень здорово.

"Речь не только об этом матче. Он возмужавший с тех пор, как мы работаем вместе. Мы даем ему шанс, и я вижу перед собой высококлассного игрока.

Это футболист с огромным потенциалом. Я очень верю в него. Крайние защитники всегда мучаются, когда играют против него. Он смог перевернуть игру, и я очень рад за него", - сказал Хави.