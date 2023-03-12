Хави высказался об обвинениях "Барселоны" в коррупции

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес поделился мнением о деле в отношении клуба по обвинению в коррупции.

"Наш президент занимается данным вопросом, поэтому нам нужно сохранять спокойствие. Мы не обсуждаем данное дело в раздевалке, так как сосредоточены исключительно на футболе.

“Реал” будет участвовать в судебном процессе против нас? Я не могу влезть в их шкуру. Данное обстоятельство не помешает нам. Мы будем работать так же, как и раньше", - приводит слова Хави El Pais.

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