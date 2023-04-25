Хави высказался о возвращении Месси

Наставник “Барселоны” Хави Эрнандес отметил, что он пока не занимается вопросом возвращения Лионеля Месси в команду. Напомним, что контракт аргентинского нападающего с “ПСЖ” заканчивается через месяц.

Если руководство «сине-гранатовых» сможет заключить сделку на правах свободного агента, Месси готов вернуться на “Камп Ноу”.

“Я не могу сказать, буду ли я тренировать Месси. Это всего лишь гипотеза. В настоящее время мы сфокусированы на Ла Лиге, и больше ничего не могу сказать. У нас с Лионелем прекрасные отношения, и я люблю говорить о нем, но в данный момент наше внимание сосредоточено на игре против «Райо Вальекано”, - подчеркнул Хави на пресс-конференции.