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Хави высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"

Новости футбола Сегодня, 16:40
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес поделился мнением о возможном возвращении в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”.

“Лучший футболист в мире и в истории всегда сможет вписаться в ”Барселону". Здесь его дом. Двери нашего клуба всегда открыты для Лео. Он является моим другом. Мы с ним постоянно на связи.

Мы обсуждаем многие вещи с Лапортой, но многое в этом трансфере будет зависить именно от Месси. Он должен принять решение, что будет делать дальше", - приводит слова Хави Diario Sport.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне Месси провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.

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Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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