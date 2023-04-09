Хави высказался о возможном чемпионстве "Барселоны" в Ла Лиге

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес поделился мнением о возможном чемпионстве команде в Ла Лиге.

“Речь идет о победе в чемпионате. Я не понимаю критики по этому поводу. Победа в Ла Лиге - это потрясающе. ”Барселона" за свою историю пять раза выигрывала в Лиге чемпионов. От нас требуют побед в этом турнире, но победа в Ла лиге дает нам стабильность. Помню, как после победы в Лиге чемпионов, Зидан сказал, что целью “Реала” была победа в чемпионате. Мы ценим то, что нам удается добиться, так как нашим соперником является “Реал”, а это очень сильная команда", - приводит слова Хави AS.

“Барселона" за 11 туров до завершения чемпионата Испании опережает “Реал” на 12 очков и имеет один матч в запасе.

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