Хави высказался о возможных зимних трансферах "Барселоны"

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес заявил, что он не нуждается в усилении состава в зимнее трансферное окно.

“Я доволен тем составом, который у меня есть. Мы тренируемся как волки, и вы видите это на поле. Мы добились прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Конечно, обидно, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но у нас есть фундамент для борьбы за трофеи, а это и есть наша главная цель. Я попросил спортивного директора не совершать больших действий на трансферном рынке, так как меня устраивает наш состав”, - приводит слова Хави Football Espana.

“Барселона”, набрав в 14 турах 37 очков, занимает первое место в чемпионате Испании. В 1/16 финала Лиги Европы каталонский клуб встретится с “Манчестер Юнайтед”.

Не пропустите: Роналду мог перейти в "Марсель".