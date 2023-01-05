Хави высказался о тяжелой победе "Барселоны" в Кубке Испании

Наставник “Барселоны” Хави оценил игру своих подопечных в матче 1/16 Кубка Испании против клуба третьего дивизиона “Интерсити” (4:3).

По словам специалиста, такие матчи - не редкость для Кубка Испании.

"Уже семь команд элитного дивизиона покинули турнир. Почти все они вылетели от команд из низших лиг.

Мы сами усложнили себе жизнь. Могло быть и лучше, но мы пропустили три гола. Наша команда не была идеальной ни в одной из линий. К счастью, мы прошли дальше", - сказал он.