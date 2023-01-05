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Хави высказался о тяжелой победе "Барселоны" в Кубке Испании

Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Наставник “Барселоны” Хави оценил игру своих подопечных в матче 1/16 Кубка Испании против клуба третьего дивизиона “Интерсити” (4:3).

По словам специалиста, такие матчи - не редкость для Кубка Испании.

"Уже семь команд элитного дивизиона покинули турнир. Почти все они вылетели от команд из низших лиг.

Мы сами усложнили себе жизнь. Могло быть и лучше, но мы пропустили три гола. Наша команда не была идеальной ни в одной из линий. К счастью, мы прошли дальше", - сказал он.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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