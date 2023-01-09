Хави высказался о сложной победе над "Атлетико"
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен
Наставник “Барселоны” Хави считает, что его команда набрала “золотые" очки в матче первенства с “Атлетико” (1:0).
После игры тренер заявил, что его подопечные смогли вытерпеть и сыграть на ноль у своих ворот.
“Да, мы играли не очень хорошо, но взяли три очка. Мне кажется, это не просто три очка, потому что они придают моральный дух и огромную уверенность. По ходу матча у нас были трудности, но мы были командой, были семьей”, – сказал он.
Напомним, что после победы “Барса” стала единоличным лидером Примеры, опередив “Реал” на три балла.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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