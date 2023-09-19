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Хави высказался о первом матче Барселоны в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 03:40
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Хави высказался о первом матче Барселоны в Лиге чемпионов Хави высказался о первом матче Барселоны в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о том, чего ожидает от своей команды в матче с “Антверпеном”.

Команды сойдутся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

По словам испанского тренера, его команда должна сделать первый шаг в европейских соревнованиях и верить в свои силы.

"Мы хотим снова стать важными командой в Европе. У нас сейчас есть идеальный стимул для этого. Наши игроки очень мотивированы, но мы не должны позволять себе становиться односторонними. Мы должны просто повторить свою игру, которую мы продемонстрировали против "Бетиса" (5:0). Это процесс, который мы должны продолжать, пока он продолжается.

Когда я пришел в клуб, я чувствовал, что у нас не хватает качества, чтобы конкурировать. В прошлом сезоне мы имели некоторое качество и боролись, но результаты покинули нас. Сейчас настал момент, когда нам нужно пройти через все это", - цитирует Хави издание The Athletic.

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