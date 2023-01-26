Хави высказался о будущем Рафиньи в "Барселоне"

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес заявил, что он по-прежнему рассчитывает на бразильского полузащитника Рафинью.

“Рафинья будет важным игроком для нас. Я не сомневаюсь в нем. Я вижу его в качестве будущего ”Барселоны", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет “Арсенал”.

В нынешнем сезоне 26-летний Рафинья провел за “Барселону” 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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