Хави высказался о будущем Рафиньи в "Барселоне"
Новости футбола Сегодня, 08:30
Фото: инстаграм Рафиньи/Автор неизвестен
Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес заявил, что он по-прежнему рассчитывает на бразильского полузащитника Рафинью.
“Рафинья будет важным игроком для нас. Я не сомневаюсь в нем. Я вижу его в качестве будущего ”Барселоны", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет “Арсенал”.
В нынешнем сезоне 26-летний Рафинья провел за “Барселону” 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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