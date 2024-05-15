Хави высказался о будущем проблемного новичка Барселоны

Хави Эрнандес высказался о будущем проблемного новичка Барселоны Витора Роке.

Ранее сообщалось, что дорогостоящий новичок Барселоны может покинуть каталонский клуб уже этим летом.

"Первоначально планировалось, что Роке присоединится к нам в июле, а не в январе, но из-за травм мы отложили этот переход. Витор должен развиваться, у нас много крупных игроков. Я не понимаю что за «вопрос Роке». Он молодой игрок, который учится, и ему нужно развиваться", приводит слова Хави Фабрицио Романо.

С момента перехода Виктора Роке из Атлетико Паранаэнсе в Барселону зимой он провел всего тринадцать матчей, при чём только дважды выходил в стартовом составе. Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес не доверяет ему участие в важных матчах.

Барселона заплатила за Роке €61 млн, но не похоже, что он достаточно ценится в клубе. В особенности это касается Хави. Именно поэтому вариант временного перехода 19-летнего нападающего считается лучшим вариантом на данный момент, который позволить ему раскрыть весь свой потенциал.