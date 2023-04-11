Хави высказался о будущем капитана "Барселоны"

Наставник “Барселоны” Хави Эрнандес высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса.

По словам тренера, он бы хотел сохранить Бускетса в команде, однако понимает, что по достижении определенной задачи для себя он может уйти.

Как известно, Бускетс может продолжить карьеру в MLS, но каталонцы по-прежнему надеются удержать его в своих рядах, так как он проводит довольно успешный сезон.

Напомним, что срок действия контракта Бускетса заканчивается в конце текущего сезона.