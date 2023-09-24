Хави в списке лучших тренеров Барселоны

Вчера Барселона в домашнем матче Ла Лиги обыграла Сельту (3:2). Этот победа стала 50-ой у Хави в качестве главного тренера Барсы, что позволило ему занять пятое место в списке тренеров, которые быстрее всех достигали этой отметки у руля каталонского клуба.

Для достижения отметки в 50 побед Хави понадобилось провести 70 игр с «сине-гранатовыми». Быстрее него этой отметки достигали Луис Энрике (63 матча), Пеп Гвардиола (67), Эленио Эррера (68) и Эрнесто Вальверде (69).

Напомним, что Хави подписал контракт с Барселоной 5 нояьря 2021 года. С Хави на посту главного тренера испанский клуб смог завоевать чемпионский титул в прошлом сезоне и Суперкубок Испании. На евроарене клуб вылетел с группы Лиги чемпионов в Лигу Европы, где в квалификационном матче проиграл Манчестер Юнайтед.

На данный момент в Ла Лиге Барселона имеет пять побед в шести матчах и занимает первую строчку турнирной таблицы. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» разгромили Антверпен (5:0) и занимают лидирующую позицию в группе.

Напомним, что в пятницу Барселона продлила контракт с Хави до 2025 года с возможностью продления еще на год.