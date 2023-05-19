Хави требует повышения зарплаты у "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави Эрнандес рассчитывает на повышение своей зарплаты после подписания нового контракта.

Ожидается, что в скором времени специалист встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой, чтобы обсудить данный вопрос.

После того, как "Барселона" достигла победы в Ла Лиге, Хави считает, что заслуживает значительного увеличения своей зарплаты за свои достижения.

По текущему контракту Хави зарабатывает 4 миллиона евро в год.