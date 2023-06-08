Хави рассказал о планах "Барселоны" на трансферное окно

Наставник “Барселоны” Хави Эрнандес рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

Как известно, команду точно покинет капитан Серхио Бускетс, замену которому уже активно ищут.

Также в планах “Барселоны” подписать креативных игроков для укрепления своей средней линии.

Несмотря на финансовые трудности клуба, перед клубом стоит задача подписать качественного игрока на замену для Бускетса и еще одного полузащитника другого уровня.