Хави рассказал о настрое Барселоны на важный матч Лиги чемпионов

Тренер "Барселоны" Хави выразил свои ожидания от предстоящего матча с "Шахтёром". Команды сойдутся в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы должны вернуться к нашему лучшему уровню. Мы очень критичны к себе и хотим наступить на горло нашим соперникам, начиная с завтрашнего дня. У нас есть противники, и мы должны найти способ их победить. Это не всегда удаётся. Это сложный процесс. Нам нужно быть скромными и терпеливыми. "Играть лучше, чем побеждать?" Идеальный сценарий — играть красивый футбол и побеждать. Мы знаем, что в каждом матче это не происходит.

Мы хотим играть великолепный футбол и побеждать. Это идеальный сценарий", - сказал Хави, цитируемый официальным сайтом УЕФА.

Напомним, что в третьем туре "Барселона" победила "Шахтёр" со счётом 2:1. На данный момент каталонцы лидируют в группе и имеют в своем активе максимальное количество очков по итогам трех встреч.